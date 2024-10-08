Легенда ММА поддержал позицию сына Кадырова относительно поп-ММА

Явление поп-ММА должно отвечать морально-этическим нормам и нести в массы правильные ценности. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, бывший чемпион промоушена Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков.

«Я разделяю позицию тех, кто за то, чтобы либо поп-ММА соответствовали морально-этическим и спортивным нормам, либо, если они идут в сторону регресса, что-то с ним делать. Сейчас такое время — если раньше на что-то закрывали глаза, то сейчас страна живет в достаточно суровых условиях, где очень важно, чтобы каждый мужчина, каждый член общества продвигал и поддерживал интересы государства, продвигал общепринятые нормы и ценности, присущие нашему многонациональному народу. Нужно продвигать правильные ценности среди нашей молодежи — ни в коем случае не низменные и хамские.

К сожалению, в последние два-три десятилетия самые плохие качества человека делали его внешне успешным. Хотя, на самом деле, это неправильно. И в этой части я поддерживаю Ахмата Кадырова. Но надо вести большую разъяснительную работу, в том числе должна быть цензура на телевидении. А так, поп-ММА имеет место быть как явление, но оно должно соответствовать морально-этическим нормам», — констатировал Минаков.

Сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, руководитель регионального минспорта Ахмат Кадыров заявил, что деятельность и поведение чеченских бойцов поп-ММА на ринге и за его пределами порочат честь чеченского народа и его веру. По словам Кадырова, это последнее предупреждение, в противном случае будут приняты конкретные меры.

Ранее Минаков заявил, что у чеченских бойцов поп-ММА есть право выбора.