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«У каждого есть выбор»: легенда ММА — о призыве сына Кадырова к бойцам поп-ММА

Боец Минаков считает, что у чеченских бойцов поп-ММА есть право выбора

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Чеченские бойцы поп-ММА имеют право выбирать: прислушаться к словам министра спорта ЧР Ахмата Кадырова и прекратить деятельность в этом спорте, либо остаться при своем мнении. Об этом в комментарии «Газете.Ru» сказал четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, бывший чемпион промоушена Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков.

«У каждого человека есть право выбора. И здесь можно посмотреть, с одной стороны, на поп-ММА как на явление, которое несет в массы что-то, помимо спортивной составляющей — а ее не так много. И, с другой стороны, на право выбора каждого человека, которое никто не может запретить, если не регламентировать это на законодательном уровне.

Если среди тех, к кому было направлено обращение, министр спорта Чеченской Республики является человеком, к которому стоит прислушаться, они это сделают. А те, кто убеждены в своем праве выбора, будут при своем мнении. Мы живем в свободном государстве, и каждый вправе сам принимать решения, где выступать, как выступать», — считает Минаков.

Ахмат Кадыров заявил, что деятельность и поведение чеченских бойцов поп-ММА на ринге и за его пределами порочат честь чеченского народа и его веру. По словам главы регионального спортивного ведомства, это последнее предупреждение, в противном случае будут приняты конкретные меры.

Ранее боец поп-ММА Залимхан Юсупов получил четыре огнестрельных ранения в Махачкале.

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