Звезда «Баварии» о Роналду: его рекорды останутся в истории футбола

Нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски заявил, что рекорды Криштиану Роналду останутся в истории футбола, передает «Евро-Футбол.Ру» со ссылкой на соцсети журналиста Фабрицио Романо.

«Я полностью осознаю, чего достиг Криштиану Роналду за свою карьеру. Как он повлиял на историю футбола своими рекордами. Это останется в истории футбола», — сказал Левандовски.

29 сентября стало известно, что Роналду готов переподписать соглашение с «Аль-Насром», истекающее в 2025 году, чтобы получить дополнительную игровую практику перед чемпионатом мира-2026 в США, Мексике и Канаде.

Роналду стал игроком «Аль Насра» из Саудовской Аравии 2 января 2023 года. По данным Marca, он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

Ранее Роналду установил исторический рекорд.