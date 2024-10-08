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Звезда «Баварии» о Роналду: его рекорды останутся в истории футбола

Футболист «Баварии» Левандовски: рекорды Роналду останутся в истории футбола

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Reuters

Нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски заявил, что рекорды Криштиану Роналду останутся в истории футбола, передает «Евро-Футбол.Ру» со ссылкой на соцсети журналиста Фабрицио Романо.

«Я полностью осознаю, чего достиг Криштиану Роналду за свою карьеру. Как он повлиял на историю футбола своими рекордами. Это останется в истории футбола», — сказал Левандовски.

29 сентября стало известно, что Роналду готов переподписать соглашение с «Аль-Насром», истекающее в 2025 году, чтобы получить дополнительную игровую практику перед чемпионатом мира-2026 в США, Мексике и Канаде.

Роналду стал игроком «Аль Насра» из Саудовской Аравии 2 января 2023 года. По данным Marca, он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

Ранее Роналду установил исторический рекорд.

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