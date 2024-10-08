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Иностранный теннисист признал свою неправоту в критике Медведева

Теннисист Циципас: я был неправ, критикуя Медведева

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Guglielmo Mangiapane/Reuters

Греческий теннисист Стефанос Циципас признался, что был неправ, когда критиковал стиль игры россиянина Даниила Медведева, передает «Чемпионат».

«Его теннис очень отличается от других, и это интересно. Думаю, что это делает его уникальным теннисистом. Ведь часто не увидишь таких, как он. Это придает теннису разнообразия», — сказал Циципас.

Во втором круге «Мастерса» в Шанхае Медведев обыграл бразильца Тьяго Уайлда. Встреча, которая продолжалась 1 час 57 минут, завершилась со счетом 7:5, 7:5 в пользу россиянина. На счету Медведева шесть эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-поинта из 12. В третьем круге Медведев одолел Маттео Арнальди. Игра, которая продолжалась 2 часа 45 минут, завершилась в трех сетах с результатом 5:7, 6:4, 6:4.

В матче 1/8 финала Медведев встретится с Циципасом. Встреча состоится 9 октября.

Ранее Медведев объяснил конфликт с судьей во время матча турнира в Шанхае.

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