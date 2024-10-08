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Стало известно, где пройдет первенство мира по самбо

Молодежное первенство мира по самбо пройдет в Ларнаке

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Пресс-служба Международной федерации самбо

Молодежное первенство мира по самбо состоится с 11 по 13 октября в кипрской Ларнаке, передает сайт Международной федерации самбо (ФИАС).

Соревнования, генеральным партнер которых является «Роснефть», а официальным партнером – банк ВТБ, пройдут в 55 весовых категориях по спортивному и боевому самбо.

В турнире примут участие кадеты (14-16 лет), юноши (16-18 лет) и юниоры (18-20 лет).

«Зачастую именно на этом турнире загораются новые звезды. Уже через несколько лет они будут сиять на самбистском небосклоне. Уверен, Молодежное первенство мира пройдет на высоком уровне», — заявил президент ФИАС Василий Шестаков.

Также Шестаков отметил, что к молодежному первенству мира традиционно приковано повышенное внимание всех любителей единоборств и боевых искусств. Шестаков заявил, что турнир является отличной возможностью проверить профессиональные навыки и приобрести бесценный опыт перед вступлением во взрослую спортивную жизнь.

Ранее россияне выиграли шесть золотых медалей в первый день чемпионата мира по пляжному самбо.

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