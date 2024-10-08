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Американский баскетболист: люблю нижегородскую шаурму

Американский баскетболист Зак Наталл заявил, что любит нижегородскую шаурму

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БК Пари НН

Защитник баскетбольного «Пари НН» Зак Наталл поделился мнением о Нижнем Новгороде и признался, что любит нижегородскую шаурму, передает «Чемпионат».

«Нижний — очень хороший. Мне очень понравилась одна пиццерия и еще одно место со вкусной шаурмой. Я просто обожаю его», — сказал Наталл.

Наталл стал баскетболистом «Пари НН» в июле 2024 года. В среднем он набирает 15,8 очка за матч.

В турнирной таблице Единой лиги ВТБ «Пари НН» располагается на четвертой строчке. На первом месте идет «Локомотив-Кубань».

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее Россия отказалась от матча с Колумбией на фоне скандала с «выдуманной» сборной.

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