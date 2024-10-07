Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Подробности гибели российской триатлонистки рассказали организаторы Ironmen

Организаторы Ironmen: триатлонистка Смирнова умерла в карете скорой помощи

close
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Организаторы турнира Ironmen, который прошел в Барселоне, рассказали, что российская триатлонистка Елена Смирнова умерла в карете скорой помощи, передает РИА Новости.

«Во время заплыва спортсменка подала сигнал о помощи. Ей оказали первую помощь на месте . Несмотря на все усилия врачей, спортсменка скончалась в машине скорой помощи», — сказали организаторы турнира.

Полиция Испании проводит расследование, ожидаются результаты экспертизы.

Смирновой был 41 год.

Ранее швейцарская велогонщица Мюриель Фуррер скончалась после падения на чемпионате мира в Цюрихе.

Инцидент произошел 26 сентября. Фуррер была доставлена в реанимацию одной из местных больниц в «крайне тяжелом состоянии». Причиной падения, вероятно, стал дождь — точные обстоятельства инцидента неизвестны, так как момент не попал в трансляцию.

Ранее умер белорусский бодибилдер Илья Ефимчук по прозвищу Голем.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами