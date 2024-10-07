Подробности гибели российской триатлонистки рассказали организаторы Ironmen

Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Организаторы турнира Ironmen, который прошел в Барселоне, рассказали, что российская триатлонистка Елена Смирнова умерла в карете скорой помощи, передает РИА Новости.

«Во время заплыва спортсменка подала сигнал о помощи. Ей оказали первую помощь на месте . Несмотря на все усилия врачей, спортсменка скончалась в машине скорой помощи», — сказали организаторы турнира.

Полиция Испании проводит расследование, ожидаются результаты экспертизы.

Смирновой был 41 год.

Ранее швейцарская велогонщица Мюриель Фуррер скончалась после падения на чемпионате мира в Цюрихе.

Инцидент произошел 26 сентября. Фуррер была доставлена в реанимацию одной из местных больниц в «крайне тяжелом состоянии». Причиной падения, вероятно, стал дождь — точные обстоятельства инцидента неизвестны, так как момент не попал в трансляцию.

Ранее умер белорусский бодибилдер Илья Ефимчук по прозвищу Голем.