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Булыкин выбрал соперников для сборной России

Булыкин: России нужно играть хоть с Люксембургом, Лихтенштейном и Сан-Марино

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Знаменитый в прошлом отечественный нападающий Дмитрий Булыкин, выступавший за столичные «Локомотив» и «Динамо», а также за известные зарубежные клубы, включая немецкий «Байер» и «Аякс» из Нидерландов, в комментарии для «Газеты.Ru» подчеркнул, что сборной России нужно играть с любыми национальными командами, которые согласятся провести встречу.

«Не приходится выбирать. Кто будет, тот будет. Главное, выходить и показывать свою игру, радовать болельщиков. Если наша сборная будет играть с чьим-то вторым составом, то это никому не нужно и просто смешно. Хочется, чтобы хоть с какой-то сборной, но играли. Какую придумать? Хоть со сборными Люксембурга, Лихтенштейна или Сан-Марино», — считает Булыкин.

Сборная России под руководством Валерия Карпина проведет сбор с 7 по 15 октября. Российский футбольный союз (РФС) до сих пор не анонсировал товарищеских матчей в этот период, но в организации заявили, что сбор состоится, даже если игр не будет. При этом национальной команде предлагали провести игру со сборной Медиалиги или с командой, составленной из легионеров РПЛ.

Ранее сборная Таджикистана отказалась от товарищеского матча с Россией.

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