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Булыкин заявил, что без соперника сборная России могла и не собираться

Булыкин об отказе Таджикистана: если нет соперника, сборная могла не собираться

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший нападающий сборной России по футболу, а ныне политик Дмитрий Булыкин, собирающийся баллотироваться на пост президента Российского футбольного союза (РФС), в комментарии для «Газеты.Ru» высказался по поводу отказа сборной Таджикистана от товарищеской встречи с российской национальной командой.

«Мое мнение, если сейчас нет соперника, то проще дать ребятам отдохнуть в своих клубах. Но насколько я понял, сборы уже идут, поэтому пообщаются, потренируются и отправятся потом по своим командам. Можно было пропустить этот сбор, а на следующий обязательно найти соперника. Это задача РФС, и он должен с ней справиться», — считает Булыкин.

Сборная России не смогла найти соперника на октябрьский сбор, который проходит с 7 по 15 октября. От матча с главной командой страны из-за загруженного календаря отказался Пакистан. Федерация футбола Таджикистана также не приняла предложение о проведении товарищеской встречи, заявив, что из-за запланированных ранее поединков не сможет встретиться с Россией и в ноябре.

Ранее посольство РФ в Финляндии назвало русофобией оскорбления российских игроков.

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