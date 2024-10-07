Футболист Глушаков о своем будущем: я прижат к стенке

Полузащитник подмосковным «Химок» Денис Глушаков ответил на вопрос о своем будущем, заявив, что у него еще есть действующий контракт с командой, передает «Матч ТВ».

«Время покажет, как сложится судьба. Пока поиграю в Медиалиге. Я сейчас прижат к стенке. В «Химках» набрали много игроков. Мне дали тренировочный процесс, но хочется игровой практики», — сказал Глушаков.

3 октября футболист присоединился к команде «Ска-Ростов» из Медиалиги, президентом которой является рэпер Баста.

Футболист выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он в составе красно-белых стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ). После ухода из «Спартака» хавбек подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го перешел в «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона. Перед началом сезона-2024/25 Глушаков вернулся в подмосковную команду.

Ранее Глушаков рассказал, когда завершит профессиональную карьеру.