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Легенда «Барселоны» объявил о завершении карьеры

Бывший футболист «Барселоны» объявил о завершении карьеры

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John Sibley/REUTERS

Бывший футболист каталонской «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста объявил в своих соцсетях о завершении карьеры.

Иньеста выступал за основную команду «Барселоны» с 2002 по 2018 год, сыграл более 650 матчей, стал девятикратным чемпионом Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, шесть раз выиграл Кубок Испании. 37-летний футболист шесть раз попадал в команду года Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Трижды Иньеста был признан лучшим атакующим полузащитником чемпионата Испании.

В 2018 году он перешел в японский клуб «Виссел Кобе», за который отыграл пять сезонов. Последним клубом Иньесты стал «Эмирейтс» из ОАЭ, который он покинул в статусе свободного агента летом 2024 года. С тех пор он находится без команды. С 2018 по 2023 год Иньеста выступал в Японии за «Виссел Кобе». Вместе с командой он стал чемпионом Японии, обладателем Кубка Императора и Суперкубка Японии.

В составе национальной команды Испании футболист стал чемпионом мира и дважды завоевывал трофей чемпионата Европы.

Ранее Испании предсказали доминирование во всех турнирах в ближайшие 10 лет.

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