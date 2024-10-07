Сын главного тренера «Динамо» задержан за драку с генеральным директором клуба

kvadrat_80/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Никита Квартальнов, сын главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» (Минск) Дмитрия Квартальнова, задержан за драку с генеральным директором команды Артемом Каркоцким, сообщает Tochka.

О причинах конфликта, который перерос в драку, не сообщается.

На место драки прибыла милиция, она задержала Квартального-младшего на десять суток.

В турнирной таблице Западной конференции минское «Динамо» занимает восьмое место, набрав 12 очков. Лидирует в Западной конференции ярославский «Локомотив», набрав 21 балл.

Ранее в Биробиджане возбудили уголовные дела на игроков команды «Тафгай», которые вступили в потасовку во время хоккейного матча с командой, составленной из сотрудников местного управления ФСБ

Ранее россиянин Никита Гребенкин подрался в первом матче в Национальной хоккейной лиги (НХЛ).