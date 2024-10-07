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Сын главного тренера «Динамо» задержан за драку с генеральным директором клуба

Сын тренера «Динамо» Никита Квартальнов задержан за драку с гендиром клуба

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Никита Квартальнов, сын главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» (Минск) Дмитрия Квартальнова, задержан за драку с генеральным директором команды Артемом Каркоцким, сообщает Tochka.

О причинах конфликта, который перерос в драку, не сообщается.

На место драки прибыла милиция, она задержала Квартального-младшего на десять суток.

В турнирной таблице Западной конференции минское «Динамо» занимает восьмое место, набрав 12 очков. Лидирует в Западной конференции ярославский «Локомотив», набрав 21 балл.

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