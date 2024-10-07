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Авербух рассказал, почему Трусову не позвали на «Ледниковый период»

Авербух о неприглашении Трусовой на «Ледниковый период»: ее никто не отвлекал

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Алексей Даничев/РИА Новости

Продюсер и хореограф Илья Авербух рассказал, что не предлагал фигуристке Александре Трусовой возвратиться в профессиональный спорт из-за того, что она объявила о возвращении в спорт, передает Sport24.

«Саша объявила о возвращении в спорт, пусть набирает форму. От спорта ее никто не отвлекал», — сказал Авербух.

Трусова на Олимпийских играх 2022 года в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед.

Фигуристка пропустила сезон-2023/24, однако о завершении карьеры не объявляла. Она владеет четверными прыжками и тройным акселем. Фигуристка приняла участие в контрольных прокатах сборной России сезона-2024/25. Пока неизвестно, будет ли спортсменка соревноваться в сезоне.

Ранее Трусова подшутила над фанатами.

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