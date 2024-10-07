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«Спартак» могут наказать за оскорбительную кричалку фанатов в адрес «Зенита»

КДК РФС рассмотрит оскорбления болельщиков «Спартака» в адрес «Зенита»

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Александр Ступников/РИА «Новости»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что КДК рассмотрит скандирования фанатов красно-белых в адрес петербургского «Зенита» на матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова», передает «Чемпионат».

«Рассмотрим массовое скандирование зрителями трибуны D в матче с «Ростовом» в адрес «Зенита», — сказал Григорьянц.

В матче против «Ростова» красно-белые победили со счетом 3:0. Все три мяча были забиты в первом тайме: счет открыл полузащитник Наиль Умяров на 29-й минуте, а на 34-й и 45+1-й минутах ямайский нападающий Шамар Николсон оформил дубль. Он мог отличиться в первой половине встречи еще дважды, но эти взятия ворот были отменены из-за офсайда и игры рукой.

После этой победы, «Спартак» поднялся на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее Зарема Салихова сравнила футболиста «Спартака» с брошенным щенком.

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