В «Крыльях Советов» встали на защиту тренера, расплакавшегося после поражения в РПЛ

Защитник самарских «Крыльев Советов» Александр Солдатенков заявил, что футболисты хотят продолжать сотрудничество с главным тренером команды Игорем Осинькиным. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Никто не знает. Хотелось бы обратиться к губернатору Самарской области, чтобы не принималось поспешных решений. Я от лица команды хочу заявить, что каждый футболист хочет продолжать работать с Игорем Витальевичем Осинькиным», — заявил он.

В конце сентября «Чемпионат.com» сообщил, что «Крылья Советов» сменят главного тренера — вместо Осинькина должен быть назначен Сергей Игнашевич.

6 октября «Крылья Советов» проиграли московскому «Локомотиву» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги. Встреча, которая состоялась на стадионе «РЖД Арена» в Москве, завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в составе «железнодорожников» оформил Тимур Сулейманов, который отличился на 75-й минуте. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка. После поражения Осинькин не смог сдержать слез.

Благодаря этой победе «Локомотив» набрал 27 очков и вышел на вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, на балл опередив петербургский «Зенит». «Крылья Советов» идут на 10-й строчке, имея в активе 11 баллов.

Ранее Осинькин объяснил свои слезы после матча с «Локомотивом».