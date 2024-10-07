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Россиянин Бивол признал украинца Усика лучшим боксером в мире

Российский боксер Бивол назвал украинца Усика лучшим боксером в мире

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REUTERS/Ahmed Yosri

Российский боксер Дмитрий Бивол включил представителя Украины Александра Усика в свой топ лучших боксеров в мире. Его слова приводит DAZN в социальной сети X.

«[Александр] Усик, [Теренс] Кроуфорд, [Наоя] Иноуэ, Танк (Джервонта Дэвис — «Газета.Ru»). Все, только четверо», — сказал Бивол.

Украинский боксер после победы над британцем Тайсоном Фьюри 19 мая 2024 года поднялся на первое место в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории по версии ESPN. Реванш между этими спортсменами состоится 21 декабря и пройдет на «Kingdom Arena» в Саудовской Аравии.

12 октября в Саудовской Аравии Бивол проведет бой против другого россиянина — Артура Бетербиева. Он станет объединительным. Бивол — чемпион мира в полутяжелом весе WBA Super, Бетербиев владеет всеми остальными поясами в этом весе.

Изначально Бивол должен был встречаться с Бетербиевым за титул абсолютного чемпиона мира 1 июня, однако Бетербиев получил разрыв мениска на тренировке, и бой был перенесен. Биволу нашли нового соперника, и в ту же дату он одержал победу над Маликом Зинадом. Бивол дебютировал в профессиональном боксе в 2014 году. Боксер остается непобежденным, за свою карьеру он одержал 23 победы в 23 боях (12 нокаутом).

Ранее искусственный интеллект назвал победителя боя между Биволом и Бетербиевым.

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