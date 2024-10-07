Беговой фестиваль ROSA RUN стартует 10 октября

Ежегодный спортивный фестиваль ROSA RUN состоится с 10 по 13 октября на курорте «Роза Хутор». Об этом сообщила пресс-служба мероприятия.

«Ежегодный фестиваль бега в горах ROSA RUN возвращается осенью после четырехлетнего перерыва. Это уникальное событие соберет тысячи участников и болельщиков со всей России, подарив им незабываемые впечатления. Осенние пейзажи и величественные горы вновь порадуют наших участников», — заявил генеральный директор IRONSTAR и ROSA RUN Владимир Шейкин.

По ходу фестиваля будут проведены четыре тематических забега. В первый день бегунам предстоит преодолеть самый сложный маршрут из представленных: семь километров по горнолыжной трассе вверх, максимальный набор высоты при этом составит 1150 м.

11 октября пройдет сюжетный забег, по ходу которого участникам нужно будет выполнить различные задания, чтобы в итоге собрать необходимый предмет, который «может переносить в будущее», поскольку тема фестиваля «Бежим в будущее». На следующий день состоится костюмированный забег, а завершат фестиваль трейловые забеги.

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