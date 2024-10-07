Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Беговой фестиваль ROSA RUN стартует 10 октября

Беговой фестиваль ROSA RUN пройдет с 10 по 13 октября на курорте «Роза Хутор»

close
Пресс-служба фестиваля Rosa Run

Ежегодный спортивный фестиваль ROSA RUN состоится с 10 по 13 октября на курорте «Роза Хутор». Об этом сообщила пресс-служба мероприятия.

«Ежегодный фестиваль бега в горах ROSA RUN возвращается осенью после четырехлетнего перерыва. Это уникальное событие соберет тысячи участников и болельщиков со всей России, подарив им незабываемые впечатления. Осенние пейзажи и величественные горы вновь порадуют наших участников», — заявил генеральный директор IRONSTAR и ROSA RUN Владимир Шейкин.

По ходу фестиваля будут проведены четыре тематических забега. В первый день бегунам предстоит преодолеть самый сложный маршрут из представленных: семь километров по горнолыжной трассе вверх, максимальный набор высоты при этом составит 1150 м.

11 октября пройдет сюжетный забег, по ходу которого участникам нужно будет выполнить различные задания, чтобы в итоге собрать необходимый предмет, который «может переносить в будущее», поскольку тема фестиваля «Бежим в будущее». На следующий день состоится костюмированный забег, а завершат фестиваль трейловые забеги.

Ранее Криштиану Роналду установил историческое достижение.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами