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Дзюба заявил о беспечности «Акрона» в матчах РПЛ

Дзюба признал, что у «Акрона» существует беспечность в играх РПЛ

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ФК «Акрон»

Российский нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба после матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Пари Нижним Новгородом» признал, что у его команды существует беспечность в некоторых игровых моментах. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Команда забивает — значит, все хорошо. Нам осталось научиться не пропускать на последних минутах, мы не имеем права этого делать. Это молодость, это отсутствие опыта. На последних минутах мяч выбивается в аут или куда угодно — и все. Это беспечность, наверное», — заявил форвард.

Встреча «Акрона» и «Пари НН», которая состоялась 5 октября в Самаре, завершилась со счетом 2:2, причем второй мяч тольяттинская команда пропустила на 90+4-й минуте матча. Сам Дзюба результативными действиями не отметился.

«Акрон» идет на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 баллов.

Дзюба подписал с «Акроном» контракт в последний день трансферного окна в России как свободный агент. В прошлом сезоне опытный нападающий выступал за московский «Локомотив». 36-летний форвард дебютировал за «Акрон» в матче чемпионата Российской премьер-лиги против подмосковных «Химок» (3:0), сделав голевую передачу.

Всего на счету Дзюбы один забитый мяч и три передачи.

Ранее Дзюба заявил, что ушел из «Спартака» из-за зарплаты.

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