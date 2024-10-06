«ПСЖ» без Сафонова не смог обыграть «Ниццу» в чемпионате Франции

«ПСЖ» сыграл вничью с «Ниццей» в матче седьмого тура чемпионата Франции.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце, завершилась со счетом 1:1. Хозяева открыли счет в матче на 39-й минуте игры, отличился Али Абди. «ПСЖ» сравнял на 52-й минуте, гол оформил Нуну Мендеш с передачи Усмана Дембеле.

«ПСЖ» идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 17 очков и на два балла отставая от лидирующего «Монако». «Ницца» расположилась на девятом месте с девятью баллами.

В стартовый состав парижского клуба не попал российский голкипер Матвей Сафонов. В текущем сезоне он провел за парижан три матча. В этих встречах он пропустил два мяча, в одной игре он сохранил ворота в неприкосновенности.

Французский клуб объявил о подписании Сафонова, который играл за «Краснодар», 14 июня. При этом неделей раньше стало известно, что игроку запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышавшей 60 млн рублей.

Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии, закончившийся победой россиян со счетом 4:0. Голкипер вернулся в Россию вместе с командой. Позднее стало известно, что с Сафонова сняли запрет на выезд из страны.

Ранее в «Спартаке» заявили, что Сафонов способен стать первым номером «ПСЖ».