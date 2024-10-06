В «Динамо» назвали катастрофичной игру с ЦСКА

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин назвал заслуженным поражение в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА. Его слова приводит РИА Новости.

«Первый тайм был катастрофическим, авантюрный футбол, после которого мы должны были уходить с крупным счетом не в нашу пользу. Не первый матч мы пропускаем решающий гол на последней минуте. Наша команда находится в проблемной зоне, будем ориентировать тренерский штаб, чтобы во время паузы на сборную мы решили эти проблемы», — заявил Гафин.

Встреча состоялась на «ВТБ Арене — Центральном стадионе Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершилась со счетом 2:1. Счет в матче открыл игрок ЦСКА Аббосбек Файзуллаев, который отличился на 17-й минуте. «Динамо» сравняло на 55-й минуте игры, забил Хорхе Карраскаль, который ранее играл в армейском клубе. Финальный счет в матче установил Тамерлан Мусаев на 89-й минуте игры.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

После 11 туров национального первенства ЦСКА занимает четвертую строчку в турнирной таблице, имея в активе 20 баллов. «Динамо» опустилось на пятую позицию, в активе команды такое же количество очков.

В 12-м туре РПЛ ЦСКА на выезде сразится с «Динамо» из Махачкалы, игра состоится 19 октября в 19:00 по московскому времени. «Динамо» также на выезде сыграет с казанским «Рубином». Этот матч пройдет 20 октября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Ранее в «Динамо» объяснили, почему проиграли ЦСКА.