В ЦСКА призвали сохранить сборную России

Главный тренер ЦСКА Марко Николич после матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Динамо» заявил, что его не смущает отсутствие соперников у сборной России на предстоящем учебно-тренировочном сборе в Новогорске. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Что касается сборной, то я не могу ничего комментировать здесь. Мы знаем, что сейчас есть сложности, мы знаем, какие они, так что ничего страшного в том, что наши игроки отправятся в сборную России, нет. Сборная очень нужна, она должна существовать», — заявил Николич.

Встреча состоялась на «ВТБ Арене — Центральном стадионе Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершилась со счетом 2:1. Счет в матче открыл игрок ЦСКА Аббосбек Файзуллаев, который отличился на 17-й минуте. «Динамо» сравняло на 55-й минуте игры, забил Хорхе Карраскаль, который ранее играл в армейском клубе. Финальный счет в матче установил Тамерлан Мусаев на 89-й минуте игры.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния, которое рассудила бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.

После 11 туров национального первенства ЦСКА занимает четвертую строчку в турнирной таблице, имея в активе 20 баллов. «Динамо» опустилось на пятую позицию, в активе команды такое же количество очков.

Ранее появилась информация, что «Факел» пожалуется на оскорбительное поведение игрока «Динамо».