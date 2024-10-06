«Краснодар» обыграл «Химки» и вышел в лидеры РПЛ

«Краснодар» с крупным счетом обыграл подмосковные «Химки» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Краснодара», завершилась со счетом 4:0. «Быки» открыли счет на 41-й минуте матча, отличился Джон Кордоба с передачи Сергея Петрова. На 55-й минуте Жоау Батчи, которому ассистировал Кордоба, сделал счет 2:0. Следом вновь отличился Кордоба, свой второй мяч он забил на 73-й минуте. Финальную точку в матче поставил Кевин Кастаньо на 89-й минуте игры.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

«Краснодар» вновь вырвался на первую строчку турнирной таблицы Российской премьер-лиги. В активе команды 27 баллов, такое же количество имеет идущий вторым московский «Локомотив». Замыкает тройку лидеров петербургский «Зенит», который набрал 26 баллов. «Химки» идут в зоне вылета — на 13-й позиции. Команда за 11 туров набрала восемь баллов.

В следующем туре РПЛ «Краснодар» на выезде сразится с московским «Спартаком». Встреча состоится 19 октября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Химки» в тот же день дома примут столичный «Локомотив», игра также начнется в 16:30 мск.

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