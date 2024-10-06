«Мы не приехали на матч»: в «Динамо» объяснили, почему проиграли ЦСКА

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка после матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА заявил, что его команда лишь в одном тайме оказывала сопротивление оппонентам. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Я могу комментировать только второй тайм, потому что только во втором тайме мы были соперниками для ЦСКА. Можно сказать, что мы еще не приехали на матч. В первом тайме у нас не получалось играть быстро, агрессивно, мы не успевали за соперником в переходных фазах, в низком блоке играли плохо. У ЦСКА есть очень быстрые игроки впереди — Файзуллаев, Обляков, они активно продвигают мяч к воротам. К 15-й минуте мы могли проигрывать 0:3. Мы можем сказать большое спасибо Луневу, который держал нас в игре до 89-й минуте», — заявил Личка.

Встреча состоялась на «ВТБ Арене — Центральном стадионе Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершилась со счетом 2:1. Счет в матче открыл игрок ЦСКА Аббосбек Файзуллаев, который отличился на 17-й минуте. «Динамо» сравняло на 55-й минуте игры, забил Хорхе Карраскаль, который ранее играл в армейском клубе. Финальный счет в матче установил Тамерлан Мусаев на 89-й минуте игры.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния, которое рассудила бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.

После 11 туров национального первенства ЦСКА занимает четвертую строчку в турнирной таблице, имея в активе 20 баллов. «Динамо» опустилось на пятую позицию, в активе команды такое же количество очков.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин намекнул на свою отставку.