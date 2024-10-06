Тренер «Крыльев Советов» расплакался после поражения от «Локомотива»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин эмоционально отреагировал на поражение команды от московского «Локомотива» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Соответствующее видео опубликовала пресс-служба команды.

«Что там изнутри, для чего это надо, изнутри или извне — я не знаю. Я ничего не говорю сейчас, потому что я просто не знаю. Но в любом случае… Все, давайте», — сказал Осинькин, отвернулся и заплакал.

В конце сентября «Чемпионат.com» сообщил, что «Крылья Советов» сменят главного тренера — вместо Осинькина должен быть назначен Сергей Игнашевич.

Встреча, которая состоялась на стадионе «РЖД Арена» в Москве, завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в составе «железнодорожников» оформил Тимур Сулейманов, который отличился на 75-й минуте. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Благодаря этой победе «Локомотив» набрал 27 очков и вышел на первую строчку в турнирной таблице РПЛ, на балл опередив петербургский «Зенит». «Крылья Советов» идут на 10-й строчке, имея в активе 11 баллов.

В следующем туре национального первенства «железнодорожники» на выезде сразятся с подмосковными «Химками». Игра состоится 19 октября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Самарский клуб также на выезде сыграет против «Оренбурга». Эта встреча пройдет 20 октября, футболисты начнут матч в 16:30 мск.

Ранее Осинькин сам намекнул на свою отставку.