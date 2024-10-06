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Хет-трик Левандовски принес «Барселоне» победу в матче Ла Лиги

Хет-трик Левандовски помог «Барселоне» обыграть «Алавес» в Ла Лиге

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Sergio Ruiz/IMAGO/Global Look Press

«Барселона» одержала победу над «Алавесом» в матче девятого тура чемпионата Испании.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Мендисорроса» в Витории, завершилась со счетом 3:0. Хет-трик в составе каталонской команды оформил польский нападающий Роберт Левандовски. Он отличился на 7-й, 22-й и 32-й минутах. В первых двух случаях ему ассистировал Рафинья, в третьем — Эрик Гарсия.

По информации Opta, этот хет-трик стал четвертым по скорости в истории чемпионата Испании для игрока «Барселоны». Быстрее Левандовски со старта матча три гола оформляли только Самюэль Это'О (к 24-й минуте, 2008 год), Хусто Техада (к 28-й, 1954) и Лео Месси (к 30-й, 2011).

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. Каталонская команда, набравшая 24 очка, на три балла опережает идущий вторым мадридский «Реал». Каталонцы со старта сезона Ла Лиги одержали восемь побед и лишь раз проиграли.

«Алавес» расположился на 12-й строчке турнирной таблицы. В активе команды после этого поражения осталось 10 баллов.

Ранее «Локомотив» вышел на первое место в РПЛ.

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