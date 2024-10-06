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«Факел» обратится в КДК РФС из-за оскорбительного поведения игрока «Динамо»

«Факел» обратится в КДК из-за поведения игрока махачкалинского «Динамо»

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Воронежский «Факел» намерен обратиться в Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) после матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с махачкалинским «Динамо». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, причиной для обращения послужило поведение игрока команды из Махачкалы Абакара Гаджиева, который во время своей замены на 66-й минуте показал болельщикам воронежской команды средний палец.

Встреча завершилась со счетом 1:1. Счет в матче открыл игрок «Динамо» Гамид Агаларов на 19-й минуте, «Факел» смог сравнять только во втором тайме: на 51-й минуте отличился Ильнур Альшин. Главным арбитром встречи был Василий Казарцев.

«Факел» после этого результата расположился на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ, воронежская команда находится в зоне стыковых матчей. На ее счету всего семь набранных очков за 11 туров национального первенства. «Динамо» располагается на 11-й строчке и имеет 11 набранных баллов.

Ранее «Динамо» и ЦСКА объявили составы на московское дерби.

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