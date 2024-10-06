Тренер «Крыльев Советов» намекнул на свою отставку

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Локомотива» заявил, что не общался с руководством насчет перспектив продолжения работы в клубе. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Может быть, это прозвучит странно, но не было такой ситуации, чтобы руководство говорило: «Вы должны набрать семь очков в трех матчах» или что вы должны выйти на третье место. Я тоже ждал какого-то опровержения от руководства, что-то было сказано генеральным директором, но, считаю, что такие вещи должны были быть, если бы руководство желало, опровергнуты. Такие вбросы очень серьезно влияют на команду. Но, думаю, что в игре с «Химками», когда они только появились, было сложнее. Наверное, в понедельник что-то произойдет. Но мы ребят на четыре дня отпустили отдыхать», — заявил Осинькин.

Встреча, которая состоялась на стадионе «РЖД Арена» в Москве, завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в составе «железнодорожников» оформил Тимур Сулейманов, который отличился на 75-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка. Главным арбитром игры был Артем Чистяков, он показал две желтые карточки — игрокам «Локомотива» Дмитрию Баринову и Илье Самошникову.

Благодаря этой победе «Локомотив» набрал 27 очков и вышел на первую строчку в турнирной таблице РПЛ, на балл опередив петербургский «Зенит». «Крылья Советов» идут на 10-й строчке, имея в активе 11 баллов.

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