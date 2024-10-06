В сборной России рассказали, почему Сафонов не вызван в команду

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что голкипер французского «ПСЖ» Матвей Сафонов не примет участие в сборе национальной команды из-за того, что пока непонятно, будут игры или нет, передает «Спорт-Экспресс».

«Потому что непонятно, будут игры или нет. Пока нет подтвержденных игр, поэтому и не вызывали», — сказал Кафанов.

«ПСЖ» объявил о подписании Сафонова, который играл за «Краснодар», 14 июня. При этом неделей раньше стало известно, что игроку запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышавшей 60 млн рублей.

Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии, закончившийся победой россиян со счетом 4:0. Голкипер вернулся в Россию вместе с командой. Позднее стало известно, что с Сафонова сняли запрет на выезд из страны.

Ранее в «Спартаке» заявили, что Сафонов способен стать первым номером «ПСЖ».