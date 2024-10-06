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«Монако» с Головиным обыграл «Ренн» и возглавил чемпионат Франции

«Монако» с Головиным обыграл «Ренн» 2:1 в матче чемпионата Франции

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Global Look Press

Французский «Монако» обыграл «Ренн» в матче 7-го тура французской Лиги 1.

Встреча, проходившая на стадионе «Роазон Парк» в городе Ренн, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Все три мяча были забиты в первой половине первого тайма. Счет открыл немецкий защитник «Монако» Тило Керер на 6-й минуте. Уже на 11-й минуте хавбек «Ренна» Людовик Бла восстановил равновесие. На 22-й минуте американский нападающий «Монако» Фоларин Балоган вывел свою команду вперед. Этот мяч, в итоге, оказался победным.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин появился на поле на 70-й минуте, заменив 19-летнего марокканца Элиесса Бен-Сегира.

Благодаря этой победе, «Монако» вышел в лидеры чемпионата Франции. Теперь в активе команды 19 очков после семи встреч. Догнать их может «ПСЖ», если во встрече 7-го тура обыграет «Ниццу». Матч состоится 6 октября.

В следующем матче чемпионата Франции «Монако» сыграет дома с «Лиллем». Встреча состоится 18 октября. Команды выйдут на поле в 21:45 по московскому времени.

«Ренн» сыграет в гостях с «Брестом». Матч пройдет 19 октября. Стартовый свисток арбитра запланирован на 18:00 по московскому времени.

Действующим чемпионом Франции является «ПСЖ».

Ранее «Монако» обыграл «Барселону» в матче Лиги чемпионов.

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