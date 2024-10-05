Карпин не знает, чем будет заниматься сборная России на октябрьском сборе

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о предстоящем сборе национальной команды, который начнется 7 октября. Слова специалиста приводит ТАСС.

«Многие не знают, что национальная команда будет делать на сборах? Мы тоже не знаем, чем займемся», — заявил Карпин.

Вызов в национальную команду получили 28 игроков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы 2024 в Германии.

5 сентября сборная России в Ханое сыграла товарищеский матч с командой Вьетнама, который завершился со счетом 3:0. 7 сентября должен был состояться товарищеский матч между сборными России и Таиланда в Ханое, однако он был отменен из-за тайфуна «Яги».

Ранее сообщалось, что Россия продолжает переговоры о матче со сборной Пакистана.