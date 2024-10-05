В «Манчестер Юнайтед» сожалеют о продаже ранее обвиненного в изнасиловании футболиста

В руководстве английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» сожалеют о продаже нападающего Мэйсона Гринвуда во французский «Марсель» летом 2023 года. Об этом сообщает Vprognoze.ru со ссылкой на Give me Sport.

Источник утверждает, что в клубе уверены в потере потенциальной прибыли. По их мнению, в будущем стоимость Гринвуда в будущем может достичь £100 млн. «Манчестер Юнайтед» продал футболиста во французский клуб за £27 млн.

В текущем сезоне 22-летний Гринвуд принял участие в шести матчах чемпионата Франции, забив пять голов и отдав одну результативную передачу.

30 января 2022 года модель Гарриет Робсон, девушка Мэйсона Гринвуда, опубликовала в социальных сетях фотографии с разбитой губой и синяками на теле. Она заявила, что Гринвуд избил ее и изнасиловал. Позже «МЮ» отстранил игрока от занятий с командой.

Гринвуд является воспитанником манкунианцев и выступал за основную команду с 2018 по 2023 год.

Ранее футболист «Рексема» пробил легкое в столкновении с игроком «Манчестер Юнайтед».