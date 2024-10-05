Главный тренер «Спартака» объяснил, как справляется с давлением

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович после разгромной победы над «Ростовом» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что обладает необходимым количеством спокойствия для того, чтобы переносить непростые периоды в жизни команды. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Всегда, когда ты работаешь в большом клубе, ты испытываешь давление — не только в случае поражений, но и в случае ничьих. Я не переживал и продолжал оставаться спокойным. Мы приняли ничью с Махачкалой, но довольно много значения сыграл пропущенный гол в игре с «Динамо». Это сыграло свою роль и в следующем матче, при всем уважении к «Локомотиву». Надеюсь, что кризис результата мы преодолели», — заявил Станкович.

Матч между «Спартаком» и «Ростовом» прошел на стадионе «Лукойл Арена» и завершился со счетом 3:0. В составе победителей дублем отметился ямайский нападающий Шамар Николсон, еще один мяч в свои ворота забил Данил Глебов. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой победы «Спартак» вышел на пятое место в турнирной таблице, набрав 19 очков. «Ростов» с 12 баллами сохранил за собой восьмое место.

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