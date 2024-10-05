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Установивший рекорд Европы российский легкоатлет завершил карьеру в 24 года

Установивший рекорд Европы легкоатлет Савлуков завершил карьеру в 24 года

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Сергей Елагин/Business Online/Global Look Press

Рекордсмен Европы в беге на 600 метров российский легкоатлет Савелий Савлуков принял решение завершить карьеру в 24 года. Об этом спортсмен заявил в своих социальных сетях.

«Официально заявляю, что моя карьера спортсмена закончена. Спасибо всем, кто болел и поддерживал меня на протяжении всего времени», — сообщил Савлуков.

RT сообщает, что главной причиной ухода из спорта стали проблемы с дисциплиной. В июне 2024 года Савлуков покинул группу тренера Сергея Клевцова, так и не найдя нового наставника.

«Люди, наверное, понимают: если человек сегодня бежит по рекорду Европы, а завтра пропадает, то что-то происходит не то. Надо уметь вовремя выйти из проекта, особенно когда человек ненадежный, на которого нельзя рассчитывать», — рассказал бывший тренер спортсмена.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

Ранее Михаэль Шумахер впервые за 11 лет появился на публике.

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