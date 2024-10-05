«Спартак» разгромил «Ростов» в матче РПЛ

Московский «Спартак» разгромил «Ростов» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, проходившая на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

Все три мяча были забиты в первом тайме: счет открыл полузащитник Наиль Умяров на 29-й минуте, а на 34-й и 45+1-й минутах ямайский нападающий Шамар Николсон оформил дубль. Он мог отличиться в первой половине встречи еще дважды, но эти взятия ворот были отменены из-за офсайда и игры рукой.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

После этой победы, «Спартак» поднялся на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России. Теперь в активе команды 19 очков после 11 встреч. «Ростов» занимает девятое место, набрав 12 очков.

В следующем матче чемпионата России «Спартак» сыграет дома с «Краснодаром». Встреча состоится 19 октября. Команды выйдут на поле в 16:30 по московскому времени.

«Ростов» сыграет в гостях с «Пари НН». Матч пройдет также 19 октября. Стартовый свисток арбитра запланирован на 14:00 по московскому времени.

Ранее «Зенит» вернул себе лидерство в РПЛ, обыграв «Оренбург».