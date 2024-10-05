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Карпин объяснил, почему «Ростов» разгромно проиграл «Спартаку»

Тренер «Ростова» Карпин объяснил разгромное поражение «Спартаку»

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после разгромного поражения от столичного «Спартака» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что его команде не удалось навязать свою игру и справиться с натиском оппонента после первого пропущенного гола. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Можно сказать, что игра была равная, если смотреть на поле. Но побеждает тот, кто меньше ошибается. Минуты до 30-й мы играли даже лучше, до первого гола мы заслуживали большего. Понятно, что за любые ошибки наказывают, но «Спартак» — особенно. И тем более после таких привозов», — заявил Карпин.

Матч между «Спартаком» и «Ростовом» прошел на стадионе «Лукойл Арена» и завершился со счетом 3:0. В составе победителей дублем отметился ямайский нападающий Шамар Николсон, еще один мяч в свои ворота забил Данил Глебов. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой победы «Спартак» вышел на пятое место в турнирной таблице, набрав 19 очков. «Ростов» с 12 баллами сохранил за собой восьмое место.

Ранее в РФС сообщили, что переговоры о проведении матча со сборной Пакистана продолжаются.

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