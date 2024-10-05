В «Спартаке» рассказали, как смогли разгромить «Ростов»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович после разгромной победы над «Ростовом» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что его команде удалось добиться положительного результата за счет самоотдачи и выполнения тренерского задания. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Если игроки не верят тому, что мы предлагаем, то ничего не получится. Без них невозможно добиться успеха. Я очень рад, что футболисты нам доверяют, что за счет самоотдачи и желания у нас получается добиваться результата», — заявил Станкович.

Матч между «Спартаком» и «Ростовом» прошел на стадионе «Лукойл Арена» и завершился со счетом 3:0. В составе победителей дублем отметился ямайский нападающий Шамар Николсон, еще один мяч в свои ворота забил Данил Глебов. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой победы «Спартак» вышел на пятое место в турнирной таблице, набрав 19 очков. «Ростов» с 12 баллами сохранил за собой восьмое место.

Ранее в РФС сообщили, что переговоры о проведении матча со сборной Пакистана продолжаются.