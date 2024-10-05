«Нельзя так позорить прославленный клуб»: в ЦСКА отреагировали на поражение 0:7

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной СССР, почетный президент хоккейного ЦСКА Борис Михайлов призвал игроков перестать позорить команду. Слова легендарного хоккеиста приводит ТАСС.

«Я лично сказал, что так играть нельзя. И нельзя так относиться к делу, позорить прославленный клуб. Такое никому не позволено», — заявил Михайлов.

3 октября хоккеисты ЦСКА на домашней площадке проиграли магнитогорскому «Металлургу» со счетом 0:7. Во втором периоде армейцы пропустили шесть шайб.

5 октября ЦСКА также дома уступил челябинскому «Трактору» — 0:4.

После 13 проведенных игр армейцы занимают четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 15 очков.

Магнитогорский «Металлург» — действующий чемпион КХЛ. В финале он одержал разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

Ранее Владимир Путин наградил олимпийского чемпиона Михайлова орденом «За заслуги перед Отечеством».