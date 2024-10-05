Первая ракетка мира Синнер сделал предложение российской теннисистке

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер сделал предложение российской теннисистке Анне Калинской. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Сообщается, что 23-летний Синнер сделал предложение 25-летней россиянке на вечеринке в Нью-Йорке. Теннисистка ответила согласием.

Синнер и Калинская подтвердили, что состоят в отношениях, во время Открытого чемпионата Франции. Калинская поддерживала итальянского теннисиста во время матча с американцем Кристофером Юбэнксом.

Ранее сообщалось, что теннисисты вместе провели время на кортах Уимблдона.

В финале US Open Синнер обыграл американца Тейлора Фрица в трех партиях со счетом 6:3, 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 17 минут. Итальянец шесть раз подал навылет и допустил пять двойных ошибок, а Фриц — сделал десять эйсов и четыре раза ошибся на подаче.

Ранее соперник Синнера на US Open раскрыл его слабость.