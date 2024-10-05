«Зенит» вернул себе лидерство в РПЛ, обыграв «Оренбург»

Петербургский «Зенит» на своем поле обыграл «Оренбург» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч в игре забил бразильский полузащитник Густаво Мантуан на 61-й минуте.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

Благодаря этой победе, петербуржцы вернулись на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды Сергея Семака стало 26 очков после 11 туров. На два балла от «Зенита» отстают «Краснодар» и московский «Локомотив», но они свои встречи не сыграли.

В следующем матче чемпионата России «Зенит» сыграет в гостях с тольяттинским «Акроном». Встреча состоится 18 октября. Команды выйдут на поле в 18:00 по московскому времени.

«Оренбург» сыграет дома с подмосковными «Химками». Матч пройдет 23 октября. Стартовый свисток арбитра запланирован на 16:30 по московскому времени.

Действующим чемпионом России является «Зенит».

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