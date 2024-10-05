Билялетдинов: у «Спартака» есть великолепный Барко, но он один

Знаменитый тренер Ринат Билялетдинов, работавший с клубами РПЛ, высказался об одном из центральных матчей десятого тура, в котором «Спартак» примет на своем поле «Ростов».

«Жду очень интересного матча. У «Ростова», надо признать, очень неплохая молодежь. Она уже достаточно обстреляна. Так, как они играли последний матч с «Химками» на Кубок. Многим еще и двадцати лет нет, но они уже играют под уровнем Премьер-лиги и вяжут комбинации. Может, позволял соперник, потому что «Химки» играли не оптимальным составом, но по содержанию «Ростов» понимал, как он хочет добиться результата. Они вели в счете 2:0, поменяли состав, поменяли тактический рисунок. Будет интересная игра, «Спартаку» будет непросто, потому что у «Ростова» есть что предложить, а у «Спартака» проблемы. Они временами скрываются, когда соперник позволяет ему играть в свой удобный футбол, но когда соперник огрызается, у «Спартака» начинается пробуксовка. У него вылезает проблема. Так она и появилась в матче с «Локомотивом», потому что командная скорость взаимодействия была определяющей, а у «Спартака» важнейшая фигура Барко, просто великолепный футболист, но он один. Остальные действуют вроде бы неплохо, но не так быстро, как Барко», — считает Билялетдинов.

«Спартак» занимает шестое место в Российской премьер-лиге, набрав 16 очков после десяти туров, «Ростов» идет на девятой позиции с 12 баллами.

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