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Российский дзюдоист выиграл чемпионат мира

Российский дзюдоист Батчаев выиграл чемпионат мира до 21 года

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ОБУ «РЦСП по дзюдо Челябинской области имени А.Е. Миллера»

Российский дзюдоист Денис Батчаев одержал победу на чемпионате мира по дзюдо среди спортсменов не старше 21 года, который прошел в Душанбе.

В финальной схватке в весовой категории свыше 100 кг Батчаев победил азербайджанца Канана Насибова. Бронзовые награды завоевали Ибрахим Татароглу из Турции и Саба Кардава из Грузии.

Помимо Батчаева, медали из Душанбе увезли еще три спортсмена: Егор Малкин завоевал серебро (до 90 кг), а Герман Кобец (до 66кг) и Кристина Дудина (до 48 кг) стали бронзовыми призерами.

Российские спортсмены принимали участие в турнире в нейтральном статусе.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

Ранее для россиян смягчили критерии получения нейтрального статуса.

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