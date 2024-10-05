Действующий чемпион на последних секундах упустил победу в матче Единой лиги ВТБ

Баскетбольный клуб «Пари НН» сенсационно обыграл действующего обладателя трофея московский ЦСКА в рамках Единой лиги ВТБ.

Встреча на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 77:75. Победу хозяева принес точный трехочковый бросок американского форварда Обри Доукинса за 1,7 секунды до конца матча.

Также он стал самым результативным игроком матча — на его счету 21 очко. В составе армейцев больше всех набрал американский разыгрывающий Мело Тримбл — у него 16 баллов.

Это поражение стало первым в сезоне для действующего победителя турнира. Лидируют в таблице петербургский «Зенит» и краснодарский «Локомотив-Кубань», у них по четыре победы без поражений.

14 сентября завершился суперкубок Единой лиги ВТБ. В финальном матче Суперкубка ВТБ ЦСКА обыграл казанский УНИКС со счетом 87:72. Армейцы стали двукратными обладателями трофея. Третье место занял «Зенит», обыгравший сербскую «Црвену Звезду» со счетом 83:70. В матче за пятую строчку «Локомотив-Кубань» из Краснодара в овертайме обыграл турецкий «Бешикташ» — 95:94. Победу им принес бросок под сирену в исполнении форварда Антониуса Кливленда.

Ранее гендиректор Единой лиги ВТБ Илона Корстин заявила, что Алекса Аврамович украсит турнир.