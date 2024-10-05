Роналду обошел Месси в рейтинге самых известных футболистов мира

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду занял первое место в рейтинге самых известных футболистов мира по версии GiveMeSport. Он обошел Лео Месси в рейтинге самых известных игроков в истории.

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси стал вторым. Также в пятерку попали экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Дэвид Бекхэм, лучший футболист XX века по версии Международной федерации футбола (ФИФА) аргентинец Диего Марадона и лучший футболист XX века по версии футбольной комиссии ФИФА бразилец Пеле.

В качестве критериев для его составления использовались охват аудитории и популярность футболиста в мире, уровень игры и влияние, которое он оказал на вид спорта во время и после окончания карьеры.

29 сентября стало известно, что Роналду готов переподписать текущее соглашение с «Аль-Насром», истекающее в 2025 году ради того, чтобы получить дополнительную игровую практику перед чемпионатом мира 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде.

Ранее сообщалось, что клуб Роналду не хочет ехать на матч азиатской Лиги чемпионов.