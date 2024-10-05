Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Иностранный футболист призвал доверять легионеру «Спартака»

Экс-футболист «Спартака» Маркао о Виллиане Жозе: ему надо доверять

close
Телеграм-канал «ФК «Спартак-Москва»»

Бывший игрок московского «Спартака» Маркао прокомментировал дебютный гол за красно-белых Виллиана Жозе, отметив, что ему надо доверять, передает «Евро-Футбол.Ру».

Виллиан Жозе отличился в матче Кубка России с московским «Динамо».

«Я видел его гол. Очень за него рад. Это действительно качественный футболист. Думаю, если он будет в форме, то сможет забить еще очень много голов. Ему нужно доверять», — сказал Маркао.

Виллиан Жозе перешел в «Спартак» из «Бетиса». В составе андалусийской команды он провел 126 матчей, в которых забил 31 мяч и сделал 12 результативных передач. Гол в ворота «Динамо» стал первым для бразильского форварда в составе красно-белых. К тому же, этот мяч оказался решающим: «Спартак» одержал волевую победу со счетом 3:2. «Спартак» и «Ростов» стали первой четвертьфинальной парой Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России.

Ранее стало известно, почему «Динамо» не смогло обыграть «Спартак».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами