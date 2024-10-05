Иностранный футболист призвал доверять легионеру «Спартака»

Бывший игрок московского «Спартака» Маркао прокомментировал дебютный гол за красно-белых Виллиана Жозе, отметив, что ему надо доверять, передает «Евро-Футбол.Ру».

Виллиан Жозе отличился в матче Кубка России с московским «Динамо».

«Я видел его гол. Очень за него рад. Это действительно качественный футболист. Думаю, если он будет в форме, то сможет забить еще очень много голов. Ему нужно доверять», — сказал Маркао.

Виллиан Жозе перешел в «Спартак» из «Бетиса». В составе андалусийской команды он провел 126 матчей, в которых забил 31 мяч и сделал 12 результативных передач. Гол в ворота «Динамо» стал первым для бразильского форварда в составе красно-белых. К тому же, этот мяч оказался решающим: «Спартак» одержал волевую победу со счетом 3:2. «Спартак» и «Ростов» стали первой четвертьфинальной парой Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России.

Ранее стало известно, почему «Динамо» не смогло обыграть «Спартак».