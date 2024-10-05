Фигуристы Косторная и Куница стали тренерами

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал в своем Telegram-канале, что фигуристы Алена Косторная и Георгий Куница будут работать в академии «Ангелы Плющенко».

«К нашей тренерской команде в Москве присоединились Алена Косторная и Георгий Куница! Набор в их группы уже открыт», — написал Плющенко.

Косторная работала с Этери Тутберидзе до середины 2020 года, а затем ушла к Плющенко. Весной 2021 года она вернулась в «Хрустальный» с условием два месяца быть на испытательном сроке. Через год Косторная снова ушла от Тутберидзе, на этот раз к Елене Буяновой.

В начале 2023 года бывший тренер Косторной объявила, что фигуристка ушла в парное катание. С осени 2022 года она катается в паре с Георгием Куницей под руководством Сергея Рослякова. Куница сделал предложение Косторной в мае 2023 года на воздушном шаре. Фигуристы сыграли свадьбу в августе того же года. Прошлый сезон стал дебютным для пары. В этом они вынуждены пропустить часть стартов из-за заболевания Косторной.

Международный союз конькобежцев (ISU) весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований.

Ранее Косторная резко ответила на слухи о смене гражданства.