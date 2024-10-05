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Свищев отреагировал на оскорбления в адрес россиян во время футбольного матча

Свищев призвал посольство РФ отреагировать на оскорбления россиян в Финляндии

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев заявил, что посольство России в Финляндии должно отреагировать на оскорбления российских футболистов финского «Яро» Сергея Еременко и Сергея Лазарева во время матча национального чемпионата против ТПС, передает «Матч ТВ».

«Здесь обязательно должны включиться и наши коллеги из посольства. Обязательно надо реагировать на это, если мы не будем обращать на это внимание властей, это может далеко зайти», — сказал Свищев.

Сотрудники охраны стадиона вычислили болельщиков, которые позволили себе выкрикивать оскорбления, и удалили их со стадиона. Всего трибуну покинуло семеро фанатов. Позднее директор ТПС Ким Экроос принес официальные извинения за поведение своих фанатов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы 2024 в Германии. При этом российские игроки продолжают выступать в иностранных клубах.

Ранее матч в Финляндии был остановлен из-за оскорбления российских футболистов.

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