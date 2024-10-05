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Тренер клубов РПЛ объяснил, зачем «Оренбург» уволил тренера перед игрой с «Зенитом»

Тренер Билялетдинов: у «Оренбурга» немного шансов встряхнуться перед «Зенитом»

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ФК «Шахтер»

Знаменитый отечественный тренер Ринат Билялетдинов, работавший в разных клубах Российской премьер-лиги, в комментарии для «Газета.Ru» рассказал, зачем «Оренбург» уволил Давида Деограсию перед матчем с «Зенитом» в чемпионате.

«Когда замена тренера бывает вне трансферных окон, команду не поменяешь, а встряхнуть ее надо. Иногда помогает на два-три тура, иногда не помогает вообще. Иногда период в два-три тура увеличивается на подольше, потому что есть такой эффект смены. Чехарда тренерская очень часто используется. Она и оправдана, и не оправдана, но этот прием уже стал обыденным. Мне казалось, что эта команда убедила меня предыдущими годами, что она может выдавать хорошие матчи в атакующих действиях, добывать результат. Что касается матча с «Зенитом» — шансов немного, если только «Зенит» не захочет выиграть пешком», — считает Билялетдинов.

«Оренбург» не может выиграть на протяжении 14-ти матчей во всех турнирах после победы в первом туре РПЛ над «Спартаком» (2:0). В 11-м туре РПЛ оренбуржцы играют в гостях с действующим чемпионом страны «Зенитом».

Ранее министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что многие футбольные сборные хотят сыграть с Россией.

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