Дзюба заявил, что ушел из «Спартака» из-за зарплаты

Бывший футболист московского «Спартака» Артем Дзюба заявил на шоу «Натальная карта», что покинул красно-белых из-за того, что клуб не согласился повышать ему зарплату до уровня лидеров команды.

«У любого футболиста есть статус, который оценивается в зарплате. И каждый знает, какая зарплата у других», — сказал Дзюба.

Дзюба ушел из «Спартака» в петербургский «Зенит» в 2015 году.

Дзюба подписал с «Акроном» контракт в последний день трансферного окна в России как свободный агент. В прошлом сезоне опытный нападающий выступал за московский «Локомотив». 36-летний форвард дебютировал за «Акрон» в матче чемпионата Российской премьер-лиги против подмосковных «Химок» (3:0), сделав голевую передачу.

Всего на счету Дзюбы 1 забитый мяч и три передачи.

В следующем матче чемпионата России «Акрон» сыграет с «Пари НН». Игра пройдет 5 октября. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Ранее Дзюба извинился перед Валерием Карпиным за переход в «Зенит».