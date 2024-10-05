Игрок сборной России согласился бы поменять спортивное гражданство

Гандболист сборной России Глеб Калараш заявил, что согласился бы сменить спортивное гражданство, передает «Спорт-Экспресс».

«Я не смотрю на это как смену гражданства. Это необходимость в самореализации, которую хочется удовлетворить в жизни любому человеку», — сказал Каралаш.

Также он не исключил, что у него дрогнула бы рука, когда нужно было бы подписать документы.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

Ранее дочь Этери Тутберидзе рассказала, зачем сменила гражданство.