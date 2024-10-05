Африканская сборная не сможет сыграть с Россией в октябре

Глава Федерации футбола Танзании Уоллес Кария заявил, что национальная команда страны не сможет сыграть с Россией в октябре 2024 года, передает Sport24 .

«У нас запланированы две игры квалификации Кубка Африки с Конго. В этом году наш матч маловероятен. Посмотрим, что можно сделать в ноябре или в следующих паузах на матчи сборных», — сказал Кария.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы 2024 в Германии.

5 сентября сборная России в Ханое сыграла товарищеский матч с командой Вьетнама, который завершился со счетом 3:0. 7 сентября должен был состояться товарищеский матч между сборными России и Таиланда в Ханое, однако он был отменен из-за тайфуна «Яги».

Ранее экс-тренер «Динамо» назвал возможного соперника сборной России шарашкиной конторой.